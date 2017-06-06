وزارة الصحة تدعو إلى ختان الأطفال طيلة رمضان لتفادي الضغط على المؤسّسات الإستشفائية

وزارة الصحة دعت لتفادي يومي النصف أو الـ 27 من الشهر الفضيل

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العائلات الجزائرية إلى ختان أبنائها خلال كافة أيام شهر رمضان الكريم بدلا من الإقتصار على يومي النصف أو ال27 من ذات الشهر وذلك بغية تقليص الضغط على المؤسّسات الاستشفائية، حسب ما جاء في بيان للوزارة صدر اليوم الثلاثاء.

وقد اتخذت الوزارة قرار ختان الأطفال طوال كافة أيام الشهر الفضيل، بعد أن لاحظت أن الكثير من العائلات الجزائرية تفضل ختان أبنائها ليلة النصف أو في الـ27 منه حيث تكثر مثل هذه العمليات على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة، مؤكدة استقبال هذه السنة الطلبات الخاصة بهذه العملية مبكرا لتخفيف الضغط على المؤسسات المذكورة.

كما ذكرت بالمناسبة بأن التنظيم المعمول به يفرض إجراء هذه عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة وتنصح بإجراء تحاليل طبية للأطفال المعنيين قبل هذه العملية، مشددة على ضرورة احترام هذا التنظيم الذي من شأنه ضمان سلامة الأطفال.