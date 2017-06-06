كاسنوس يحصل أزيد من 43 مليار دينار في 5 أشهر

وأوضح المدير العام لـ "الكاسنوس" أنه منذ تطبيق الإجراءات الإستثنائية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي انتهت في الـ 31 ديسمبر 2016 سجّل الصندوق لوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ارتفاع في عائداته بنسبة 93% وفي عدد المنتسبين الجدد بنسبة 37% وفي عدد المنتسبين المسوين لوضعيتهم بنسبة 43%.

وأكد عاشق يوسف أنه تم تسخير إمكانيات لتعزيز عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين والمنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم موضحا أنه تم تعزيز إمكانيات أعوان المراقبة من خلال تزويدهم بنظام آلي للكشف عن الإنتساب للصندوق.