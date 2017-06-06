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4 ألاف دينار للعائلات المعوزة في المناطق الحدودية بمناسبة عيد الفطر

نشر يوم 2017/06/06 594 0 أمينة لعلالي 4 ألاف دينار للعائلات المعوزة في المناطق الحدودية بمناسبة عيد الفطر
قرّر الهلال الأحمر الجزائري تقديم إعانات مالية للعائلات المعوزة، خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان لتمكينها من شراء ملابس عيد الفطر لأطفالها،حيث تبلغ قيمة المبلف المالي 4 ألاف دينار.

 وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس اليوم في تصريح لـ "النهار أونلاين" ، إن الهلال الأحمر سيخصص كبالغ مالية بقيمة 4 ألاف دينار لكل عائلة، مشيرة إلى أن عملية توزيع المبالغ المالية سيكون للعائلات على المناطق الحدودية، موضحة أن هذه المناطق يتواجد بها عدد كبير من العائلات الفقيرة.

 وخلال حديثها عن البرنامج التضامني الخاص بشهر رمضان، أكدت بن حبيلس أن بعض العائلات لم تستفيد بعد من الإعانات الخاصة بها، مرجعة السبب إلى  نفاذ الكميات التي قدمتها المؤسسات الإقتصادية والشركات التي قدمت مساعدات غدائية للهلال الأحمر الجزائري.

 وفي هذا الإطار أكدت بن حبيلس أن الهلال ينتظر الشطر الثاني من الإعانات التي ستتسلمها خلال الأيام المقبلة لمواصلة تقديمها إلى العائلات التي تحتاجها، موضحة أن القوائم الخاصة بالعائلات التي لم تستلم بعد الإعانات الخاصة بها يتكفل بها أئمة المساجد وأعيان المنطقة، بالإضافة إلى المكاتب الجهوية التابعة للهلال الأحمر.

 وكان الهلال الأحمر الجزائري قد قام بتسطير برنامج خاص بشهر رمضان أين قام بتوزيع  إعانات لمواد غذائية لأزيد من 250 ألف عائلة.

 

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