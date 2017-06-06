أزيد من 2200 مخالفة مرور خلال الأسبوع الأول من رمضان بالعاصمة

وأوضح عميد الشرطة رابح زواوي في تصريح اليوم لوكالة الأنباء الجزائرية " أنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم تحرير 2267 مخالفة فيما سجل 15 حادثا جسمانيا وحادثان اثنان ماديان أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح فيما لم يسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث المرور .

وأشار المتحدث إلى تسجيل خلال الأسبوع من شهر رمضان الكريم مراقبة 1389 سيارة و789 دراجة نارية وتحرير 2267 مخالفة فيما تم تحرير 44 مخالفة ضد سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي على مستوى ولاية الجزائر.

واعتبر المسؤول الأمني عدم تسجيل أي حالة وفاة هذه السنة عكس السنوات الماضية خلال شهر رمضان "مؤشر إيجابي" على نجاعة الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من الظاهرة وكذا ثمرة الحملات التحسيسية التي تنظم دوريا ضد مخاطر حوادث المرور الناجمة عن الإفراط في السرعة وعدم احترام قواعد السلامة المرورية.

وأشار المصدر الى أن مصالح الأمن الوطني تسجل عادة ارتفاعا كبيرا في عدد حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات خلال شهر رمضان الكريم بسبب التجاوزات الخطيرة والمناورات والإفراط في السرعة وعدم احترام قواعد السلامة المرورية التي يقوم بها بعض السائقين للوصول إلى بيوتهم قبيل فترة الفطور والسحور . وأضاف المسؤول الأمني أن مصالح أمن ولاية الجزائر كل يوم جمعة و طيلة الشهر الفضيل تخصص عملية إفطار جماعي لفائدة مستعملي الطريق تحت شعار "شهر رمضان بدون حوادث مرور" من أجل توعية و تحسيس هذه الفئة حول حوادث الطرقات.

وتندرج هذه العملية التي تكتسي طابعا توعويا تحسيسيا في إطار "احتواء ظاهرة حوادث المرور و الحد منها خلال شهر رمضان من جهة و تقوية أواصر التقارب بين المواطنين والشرطة من جهة أخرى ضمن تعزيز العمل الجواري الأمني ".

وتنظم هذه العملية على مستوى ثلاث نقاط (حواجز أمنية ) على مستوى مخرج الطريق السريع البليدة-الجزائر (هضبة بئر خادم-لاكوت) و الثانية على مستوى الطريق السيار الرويبة والثالثة على مستوى الطريق السريع الحراش .