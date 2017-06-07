حجز أكثر من 20 قنطارا من الدجاج الفاسد موجها للاستهلاك بأدرار

واوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مدير التجارة هادي أحمد، أنه تم حجز هذه الكمية المعتبرة من اللحوم البيضاء بعد التأكد من عدم احترامها لشروط الحفظ المتبعة في توزيع مثل هذه المادة الاستهلاكية الحساسة خاصة في مثل هذه الظروف المناخية التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة إلى جانب غياب الوسم القانوني لهذه المادة الغذائية .

وأضاف المسؤول نفسه أن مصالح المراقبة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بأزيد من 700 تدخل وتسجيل 226 مخالفة في مجال قمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية بعد أن تم تسخير 38 فرقة لمراقبة الأسواق والمحلات في الفترات الصباحية والليلية .

وفي هذا الجانب قامت فرق قمع الغش بـ 289 تدخل سجلت على إثرها 56 مخالفة و اقتراح غلق محلين تجاريين في حين قامت فرق مراقبة الممارسات التجارية بـ 416 تدخلا أسفرت عن تسجيل 170 مخالفة.

وفي إطار مراقبة عملية توزيع قفة رمضان التضامنية الموجهة للعائلات المعوزة فقد تمكنت المصالح ذاتها من اكتشاف وحجز مواد غذائية فاسدة ضمن محتوياتها عبر 19 بلدية وشملت الطماطم والشاي إلى جانب اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضد المتورطين في ذلك حسب المصدر .

وسجلت مصالح مديرية التجارة لولاية أدرار وفرة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق واستقرار في الأسعار على العموم منذ مطلع هذا شهر رمضان.