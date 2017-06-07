منفذ اعتداء كنيسة نوتردام بباريس صحافي سابق بجريدة الوطن

وحسب حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" اطلعت عليه النهار فإن فريد إيكان كان يعمل كمراسل صحفي لجريدة الوطن الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية من 2012 إلى 2013، وكان في نفس الوقت قد أنشأ موقعا إخباريا على الأنترنت خاصا به يحمل إسم "بجاية اليوم، و الذي شغل فيه كرئيس تحرير من 2011 إلى غاية 2014، والذي لم تكن له أي ميولات اتجاه تنظيمات ارهابية.

وغادر فريد البالغ من العمر 40 عاما إلى فرنسا سنة 2014 لمواصلة دراسته وإعداد شهادة الدكتوراه تحصص إعلام وإتصال بجامعة لوريون، وخلال هذه الفترة، أنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خاصة يتضامن فيها مع الشعب السوري في أزمته الأخيرة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، قد أعلن أن الشخص الذي هاجم الشرطي بـ "مطرقة" أمام كنسية نوتر دام في العاصمة باريس، يدعى أنه طالب جزائري، مشيرا إلى أنه وقت تنفيذه للاعتداء صرخ "هذا من أجل سوريا"ّ.

وتعرض أمس شرطي لاعتداء بمطرقة من قبل فريد ايكان، وقت قيامهم بدورية لحماية السياح أمام كنسية نوتر دام، إلا أن أحد زملاء الشرطي أطلق النار على المعتدي ليضع حدا للاعتداء وتم نقل هذا الأخير للتحقيق معه.