90 مخالفة لمحلات الجزارة بسبب عدم الفصل بين اللحوم المحلية والمستوردة

سجّل أعوان الرقابة و قمع الغش لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الأسبوعين الماضيين 90 مخالفة تخص مخالفة الجزارين لتعليمة وزارة التجارة التي تلزمهم بوضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتج المستورد والمنتج محليا.

و تطبيقا لتعليمة وزارة التجارة رقم 1194 الصادرة في 4 ماي المنصرم حول إلزامية إظهار بمحلات الجزارة لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتج المستورد والمنتج محليا تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع 89 مخالفة تم على اثرها تحرير 61 محضرا.

وجاءت التعليمة في إطار حماية المستهلك ومنحه حرية الإختيار في مشترياته من اللحوم تم في ظرف 24 ساعة من إصدار التعليمة تحسيس أصحاب محلات الجزارة بضرورة تطبيق التعليمة ليشرع لاحقا في عمليات المراقبة التي ستمس 1101 جزار بالعاصمة تدريجيا ، فيما تم رفع المخالفات المشار إليها بعد عمليات رقابة خلال الفترة المشار اليها مست 591 جزار .

وكانت وزارة التجارة أكدت في وقت سابق أن اللحوم التي سيتم استيرادها بمناسبة شهر رمضان، مصدرها اسبانيا فرنسا ة من البرازيل، وذلك بعد منح الرخص لـ 19 مستورد لاستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء الطازجة.