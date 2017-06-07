مسبوق قضائيّا ينصب على مواطنين ويبيعهم جوازات سفر حج مزوّرة

ومن خلال التّحقيقات، تبيّن أنّ المشتبه فيه كان يدّعي أنه إطار سامي في الدولة، حيث وعد الضّحية بأنه سيجلب له الجواز الخاص بالحج لوالدته وضرب له موعدا بالقرب من إحدى السّفارات، بعد أن قدم الضّحية من ولاية داخلية ومعه الوثائق الإدارية التي طلبت منه، قبل أن يعاود المشتبه فيه الاتّصال به من داخل السّفارة ليؤكّد له أنه استكمل جميع الإجراءات القانونية ويعود إليه ويركب معه في سيارته ويأخذ مبلغ 86 مليون سنتيم. وبعد انتقال الضّحية مع المشتبه فيه إلى الجزائر الوسطى، اكتشف أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وتوجّه مباشرة لمصالح الأمن من أجل إيداع شكوى في الموضوع.

وبالاستماع إلى الضّحية، بدأت التحرّيات انطلاقا من رقم الهاتف الذي كان المشتبه فيه يستعمله، ليتبيّن بعد استغلال المعطيات المتاحة أنّ الشريحة مستعملة من قبل عدة أشخاص، وأنّ المشتبه فيه يستعمل شرائح مسجلة بأسماء عائلته وأفراد آخرين مجهولين، قبل أن يتم تحديد هويّته التي أظهرت أنّه مسبوق قضائيا.

ومكّنت التحقيقات من توقيف المشتبه به في أحد المراكز التجارية وبحوزته 4 جوازات سفر ترجع لضحايا آخرين، وهو ما اعترف به أثناء التّحقيق معه، ليؤكّد أنّه نصب على الضّحية في مبلغ 92 مليون سنتيم. وعرض المعني على وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أصدر أمر ايداع في حقه.