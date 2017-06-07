الجزائر تدين الهجومين الارهابيين على مقر البرلمان الايراني ومرقد الإمام الخميني

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف ان الهجومين الارهابيين الذين استهدفا صبيحة اليوم مقر البرلمان الايراني ومرقد الامام الخميني أعمال إجرامية ندينها ونشجبها بأشد العبارات.

وأوضح بن علي شريف "أن استهداف أرواح بشرية في هذا الشهر الفضيل يؤكد مجددا على تجرد مرتكبي هذه الجرائم المقيتة من كل وازع ديني أو أخلاقي وإنساني ولن يثبط من عزيمة المجتمع الدولي للعمل والتنسيق المشترك من أجل تفويت الفرصة على هؤلاء الارهابيين والتصدي لمخططاتهم الهدامة" .

كما قدم بن علي شريف تعازي الجزائر لأسر الضحايا قائلا: فإننا نعرب عن تضامننا مع حكومة ايران وشعبها كما نجدد إدانتنا للإرهاب بكافة صوره أيا كانت دوافعه او تبريراته لما يشكله من تهديد على انسجامالمجتمعات وعلى أمن الشعوب والدول وإستقرارها".