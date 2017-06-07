كوسيدار تتكفل بإستكمال أشغال توسعة ترامواي قسنطينة بعد إفلاس المؤسسة الإسبانية

وأوضح ذات المسؤول خلال زيارة عمل التي قادته لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة رفقة الرئيس المدير العام لكوسيدار لخضر رخروخ، بأن المجمع العمومي كوسيدار، الذي يتوفر على خبرة أكيدة في المجال، سيتكفل بإنجاز المنشآت الفنية والأرضيات المزمعة، في إطار هذا المشروع، وهي الأجزاء التي تم إسنادها في البداية للمؤسسة الإسبانية.

وأضاف ذات المسؤول، بأنه سيتم استلام مشروع تمديد خط ترامواي قسنطينة، بين محطة حي زواغي سليمان ومدينة علي منجلي على مراحل .

كما كشف أيضا أن الأولوية ستولى لتسليم في مرحلة أولى المقطع الذي يصل إلى غاية مدخل مدينة علي منجلي شارع الاستقلال، ثم إلى غاية المحطة النهائية مقابل جامعة قسنطينة 2 في مرحلة أخيرة.