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توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 23 كلغ من القنب الهندي في العاصمة

نشر يوم 2017/06/08 794 0 أسماء.ع توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 23 كلغ من القنب الهندي في العاصمة
تم تقديم خمسة أشخاص، صبيحة اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بتهمة المتاجرة بمخدرات القنب الهندي.

وحسب ما أفاد به رئيس فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الوسط للشرطة القضائية فإن مصالح الأمن لولاية الجزائر، تمكنت من توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 23 كلغ من القنب الهندي تقدر بأزيد من 1 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 420.000 دج عائدات الإتجار بهذه السموم، في قضيتين منفصلتين.

 

وأوضح الملازم الأول للشرطة "ر.عبد الله" في تصريح للصحافة أن القضية الأولى تتعلق بجناية الترويج والمتجارة  في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط على مستوى منطقة الحراش وحسين داي والدويرة، أين أسفرت العملية بتوقيف 3 أشخاص مشتبه بهم. أما القضية الثانية فهي تخص ولاية بومرداس حيث انتهت العملية بتوقيف شخصين.

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