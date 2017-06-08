بريد الجزائر يدعو الزبائن المتأخرين إلى التّسجيل للحصول على طلب البطاقات الذهبيّة

و طلبت المؤسسة في بيان لها زبائنها "الذي تأخروا في إرسال طلبات البطاقة الإلكترونية الجديدة إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني في أقرب الآجال كما تعلم الجميع أن مصالحها ستعمل بصفة تدريجية على إنهاء صلاحية بطاقات الدفع القديمة مستبدلة إياها بالبطاقة الذهبية".

كما تذكر بريد الجزائر زبائنها بأن عملية طلب البطاقة الذهبية تتم عبر موقعها الإلكتروني www.poste.dz أين يمكن للمواطن أو الزبون أن يجد الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة ضمن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المكتب البريدي الافتراضي (بريدي نت.

وطمأنت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بشأن التوقيف التدريجي للبطاقات القديمة الذي "لن يتم إلا بعد التأكد من استلام كل البطاقات التي جرى تسجيل طلبها عبر الإنترنت.