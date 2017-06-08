30 جوان آخر أجل أمام التّجار للتصريح برقم أعمالهم وتسديد الضرائب عبر 3 أقساط

وأوضح ذات البيان، أنّه يمكن للمعنيين دفع مبلغ الضريبة بالأجزاء، من خلال دفع 50 بالمائة من المبلغ عند ايداع التصريح التقديري "سلسلة ج12" أما 50 المائة المتبقية فيتم تسديدها عن طريق جدول إشعار بالدفع الجزئي للضريبة الجزائي للضريبة الجزافية الوحيدة سلسلة "ج 50 مكرّر" على دفعتين، من 01 إلى 15 سبتمبر ومن إلى 15 ديسمبر من سنة 2017.

وبخصوص الحد الأدنى من الضريبة المطبق على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة فقد جدّد مبلغ 10.000 دج، غير أنه يبقى الشباب المقاول المؤهل للاستفادة من "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" و"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" خاضعا لدفع الحد الأدنى للضريبة الموافق لـ 50 بالمائة من مبلغ هذه الضريبة كما هو منصوص عليه في المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة عن آخر أجل لتاريخ اكتتاب التصريح التقديري لرقم الأعمال الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة بصدد سنة 2017.

وقالت الوزارة في نفس البيان ، إنه يتم إيداع هذا التّصريح لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجزائي للضرائب لمكان مزاولة النّشاط في أجل لا يتعدى 30 جوان من السنة الجارية.

يشار إلى أنّ، إجراءات الضريبة الجزافية الوحيدة شهدت تخفيضات وتبسيطات معتبرة بصدد القوانين المالية الأخيرة التي منحتها خصائص ضريبة عصرية على غرار، تمديد فترة اختيار النّظام الحقيقي إلى 3 سنوات.

وبخصوص المكلّفين بالضريبة الجدد الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة فإنه يتعين عليهم اكتتاب تصريح تقديري "سلسلة ج12 مكرر" قبل تاريخ 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم وتسديد تلقائيا لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق.



