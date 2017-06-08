استلام الشطر الأول للمصعد الهوائي بتيزي وزو مع نهاية السنة الجارية

وخلال زيارة قادته إلى بعض مناطق الولاية تفقد خلالها مشاريع تعاني من صعوبات أمر عبد الغني زعلان السلطات المحلية بمتابعة عن كثب أشغال إنجاز الشطر الأول من المصعد الهوائي الممتد على مسافة 2.5 كلم انطلاقا من محطة بوهينون إلى أعالي مقر الولاية (متوسطة بابوش) بغرض تشغيله مع نهاية سنة 2017. وقرر الوزير الذي تم إعلامه بعين المكان بوجود مشكلتين على مستوى هذا الشطر إرسال الثلاثاء المقبل لجنة مكونة من إطارات من دائرته الوزارية وممثلين عن مؤسّسة مترو الجزائر لمعالجة هذه الصعوبات. كما أعلن عن قرار إلغاء العقد مع مؤسّسة "بابيفا" بسبب عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. ويضم المصعد الهوائي لتيزي وزو الذي يقدر الغلاف المالي المخصص له 8.7 مليار دج محطتي الانطلاق والوصول (بوهينون ورجاونة) وأربع محطات وسيطة على مستوى المدينة الجديدة وملعب أول نوفمبر ومقر الولاية (متوسطة بابوش) ومستشفى بلوة . ويتضمن المسار 28 عمودا حسب البطاقة التقنية للمشروع. وسيتم تأمين النقل انطلاقا من بوهينون إلى غاية مستشفى بلوة برجاونة بنظام العربات الهوائية. أما بالنسبة لباقي المسار أي من المستشفى إلى غاية ضريح سيدي بلوة الواقع على علو 750 من الارتفاع برجاونة عن طريق المصعد الهوائي. وسيسمح هذا المشروع لدى استلامه بتحسين وضعية النقل الحضري والتقليل من الضجيج والتلوث الهوائي وفك الخناق عن طرقات مدينة تيزي وزو.