العثور على مذبح غير شرعي وحجز 1500 كغ من اللحوم الحمراء بالبليدة

وجاءت عملية المداهمة، بالتنسيق مع المفتشين البيطريين، التابعين لمديرية المصالح الفلاحية، وعناصر فرقة الدرك الوطني، لبلدية عين الرمانة، صباح اليوم، والتي قاموا على إثرها بمداهمة مذبح غير شرعي، بحي برج الأمير عبد القادر بعين الرمانة، أين كان صاحبه يمارس نشاط ذبح الأبقار والأغنام، بطريقة لا تتوفر على شروط النظافة، وبصفة غير قانونية .

كما تم حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء، تقدر ب 1500 كغ، تم إتلاف 1000 كغ، منها طبقا لرأي المفتشين البيطريين، فيما تم توجيه 500 كغ صالحة للاستهلاك إلى الهلال الأحمر الجزائري للبليدة، حسب ذات الهيئة .