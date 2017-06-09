القبض على شخص يستغل منزله لممارسة الشعودة والسحر في رمضان بسوق أهراس

وأوضح ذات المصدر، أن العملية جاءت على إثر إستغلال معلومات حول وجود شخص يمارس السحر والشعوذة وبعد إذن بالتفتيش صادر عن نيابة محكمة سوق أهراس، تم العثور على المشعوذ داخل منزله، وعثر إحدى الغرف على 3 نسوة في عقدهن الثالث والرابع من العمر، بالإضافة إلى رجلين، كما تم العثور في الغرفة الثانية، على امرأة مستلقية بادية عليها علامات الارتعاش، مع الصراخ، بالإضافة إلى العديد من الاغراض التي يستغلها في ممارسة نشاطه .

كما تم حجز بداخل المسكن، على عدد من الكتب والمجلدات المنسوخة، الخاصة بإبطال الجن، وحرق السحر، وبعض الوسائل والمحاليل الطبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 82 ألف دج، كعائدات ممارسة هذا النشاط .