200.000 وجبة وزعتها الكشافة خلال الأسبوع الأول من رمضان

قامت الكشافة الاسلامية الجزائرية بتوزيع 200.000 وجبة ساخنة، معظمها تم تقديمها على مستوى 220 مطعم للإفطار، على المستوى الوطني والبعض منها تم ايصالها الى بيوت العائلات المعوزة، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، حسب ما اكده اليوم الخميس القائد العام للكشافة محمد بوعلاق.

وأوضح السيد بوعلاق خلال زيارة ميدانية، قام بها الى بعض مطاعم الافطار، التى تشرف عليها أفواج كشفية على مستوى ولاية الجزائر، أنه تم خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، توزيع 200.000 وجبة ساخنة معظمها تم تقديمها على مستوى 220 مطعم إفطارالصائمين من المحتاجين وعابري السبيل بمختلف ولايات الوطن، في حين تم ايصال بعض هذه الوجبات الى بيوت عائلات معوزة.