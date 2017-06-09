النظام الآلي لبصمات الأصابع عالج أكثر من 90 قضية في ماي

عالجت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر ماي الماضي 92 قضية إجرامية، بفضل النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للشرطة الوطنية، اليوم الخميس.

و اوضح ذات المصدر، أن مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، عالجت خلال شهر ماي الفارط 92 قضية اجرامية مرتبطة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بفضل النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع.

و حسب ذات المصدر، سمح استغلال المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية، للبصمات المجهولة المسجلة في قاعدة المعطيات للنظام الآلي، للتعرف على بصمات الأصابع بمعالجة 30 قضية منها 9 قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و قضية تتعلق بالسرقة و قضيتين تتعلق بالقتل.