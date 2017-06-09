وفاة إمرأة وأصابة 3 أشخاص في حادث مرور بالنعامة

وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة واد الحرمل، على مستوى الطريق الوطني رقم 22 ، بإقليم بلدية مكمن بن عمار، حيث انحرافت سيارة سياحية عن مسارها وانقلبت مما تسبب في وفاة امرأة بعين المكان، وإصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة، كانوا على متنها بجروح أحدهم إصابته بليغة.

ووقام اعوان الحماية المدنية بنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لمكمن بن عمار. ووفق مصدر طبي من ذات المصلحة، فإن المصابين تم تحويلهم إلى مصلحة الجراحة بمستشفى الإخوة شنافة بمدينة مشرية، ولا يزالون تحت العناية الطبية الفائقة، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.