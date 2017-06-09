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هكذا ظهر بوشوارب لأول مرة بعد صدمة إقالته من الحكومة

نشر يوم 2017/06/09 1531 0 ياسين عبد الباقي هكذا ظهر بوشوارب لأول مرة بعد صدمة إقالته من الحكومة
ظهر وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، على هامش أشغال دورة عادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لأول مرة بعد تنحيته من الحكومة.

وبدا بوشوارب الذي تزامن التخلي عن خدماته في الجهاز التنفيذي مع تفجير سلسلة من فضائح التسيير والفساد التي شابت قطاعه والملفات التي أوكلت له، شاحب الوجه وغير قادر بعد على استيعاب الصدمة، رغم مضي أكثر من أسبوعين على التغيير الحكومي.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن وزير الصناعة السابق الذي أثار الكثير من الجدل بسبب سياساته الفاشلة في تسيير قطاع مهم بالجزائر، قد أصيب بنوبة اكتئاب وأنه أصبح مداوم على العزلة بعيد عن أي احتكاك بالآخرين، بعد قرار الرئيس بوتفليقة التخلي عن خدماته وإقالته من منصبه.

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