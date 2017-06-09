أمن العاصمة يطيح بـ 3 بارونات مخدرات ويحجز 20 كغ من الكيف

وحسب ما أفادت به مصالح أمن ولاية الجزائر اليوم الجمعة في بيان لها، فإنه تم توقيف "ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 20 كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم، وخمسة هواتف نقالة".

تعود حيثيات القضية، حسب نفس المصدر، إلى تلقي معلومة مفادها رصد أحد الأشخاص المشتبه فيهم وهو مسبوق قضائيا، يمتهن ترويج المخدرات بأحد أسطح العمارات الموجودة بحي شعبي كبير، لتقوم فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالتنقل إلى عين المكان وتطويق العمارة.

وأضاف البيان بأنه و"بعد خطة محكمة، تمكن أفراد الشرطة من الإطاحة بالمروج وتوقيفه عندما كان يحاول الهروب من شرفة منزله"، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز "27 مليون سنتيم وستة حزم من المخدرات من نوع القنب الهندي بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات".

وعقب التحقيقات مع المشتبه فيه الموقوف، اعترف هذا الأخير بأنه يتلقى المخدرات من شخصين آخرين، أحدهما مسبوق قضائيا، ليتم بعدها توقيف هذا الأخير بعد عملية رصد ومراقبة محكمة، حيث ضبط داخل منزله الذي خضع للتفتيش على " 34 حزمة من المخدرات بوزن 17 كيلوغرام ومبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، علاوة على خمسة هواتف نقالة"، ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيه الثاني.