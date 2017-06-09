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ألف و500 شرطي لتأمين مراكز الامتحانات و544 شرطي لنقل مواضيع الباك

نشر يوم 2017/06/09 74 0 عمر.ت ألف و500 شرطي لتأمين مراكز الامتحانات و544 شرطي لنقل مواضيع الباك
ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم اتخاذ كل التدابير الأمنية والاحترازية لتوفير الأمن والسلامة بمراكز اجتياز شهادة البكالوريا المقرر اجراءها من الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 15 من شهر جوان الحالي، بهدف توفير الجو المناسب للمقبلين على اجتياز هذا الامتحان المصيري.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنه سيتم تسخير بولاية الجزائر 5718 شرطي لتأمين امتحانات نهاية السنة من بينهم 1567 شرطي للتأمين المباشر لشهادة البكالوريا على مستوى 166 مركز امتحان، كما أنه سيتم أيضا اتخاذ تدابير أمنية مشددة أمام المحيط المحاذي لها بالإضافة إلى مراكز التجميع والتصحيح ونقل المواضيع  والأجوبة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية المتمثلة في المدراء المشرفين  على هذه العملية .

وكشف ذات البيان، أنه سيتم نشر 478 شرطي لتأمين المباشر لمراكز الامتحان لشهادة البكالوريا و404 شرطي  لتأمين محيط هذه المراكز فضلا عن 141 شرطي للتأمين المباشر لمراكز التجميع  والتصحيح إضافة إلى 544 شرطي لتأمين مرافقة ونقل مواضيع الأسئلة والأجوبة  المتعلقة بهذه الشهادة المصيرية.

وخلص البيان، إلى أن تم تدعيم فلرق الشرطة بوحدات من الأمن العمومي بغرض تنظيم حركة المرور وتعزيز الدوريات الراكبة والراجلة ومنع توقف المركبات بمقربة من  مراكز الامتحانات قصد توفير الأجواء المناسبة للمشرفين والقائمين على هذه  العملية بالإضافة إلى الممتحنين.

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