الإطاحة بعصابة يقودها صيدلي تروج المهلوسات في العاصمة

قضية الحال بدأت أطوراها عند ورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة بئر مراد رايس، مفادها وجود شخصان يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء الشعبية، وعليه تم وضع خطة محكمة للاطاحة بالمشتبه فيهما بعد عملية ترصد، تم توقيفهما على متن مركبة في حالة توقف، اللذين بعد إخضاعهما لعملية تفتيش جسدية، تم ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 56 ألف دينار، فيما تم العثور بعد تفتيش المركبة على 46 قرصا مهلوسا، وبعد تحريات معمّقة مع المشتبه فيهما، اعترفا باقتنائهما للمؤثرات العقلية من عند شخص يعمل بإحدى الصيدليات، استنادا لإذن بتمديد الاختصاص، تم استدراج العامل بالصيدلية عبر الهاتف من قبل أحد المشتبه فيهما لتزويدهم بكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث ضبط متلبسا بتلك الكمية المعدّة للتسليم، تمثّلت في 441 قرص مهلوس و14 مليون سنتيم، كما تمكنت الفرقة من حجز 87 قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية، و5 حقن زجاجية، بمنزله بعد تفتيشه، بإذن صادرعن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ويرتقب، أن يتم تقديم المتهمين خلال الساعات المقبلة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث من المتوقع أن يصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت، بتهمة تكوين جماعة أشرار، حيازة وترويج المؤثرات العقلية بكل أنواعها.