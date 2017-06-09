بالصور.. 3 قتلى بعد حادث مرور في الشلف

ووقع الحدث على مستوى الطريق السيار شرق غرب باتجاه وهران بعد اصطدام سيارة سياحية مع شاحنة لنقل البضائع على الساعة الثامنة صباحا، مما خلف مقتل 3 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم 8 أشهر و38 سنة وإصابة شخصين آخرين 7 و11 سنة من نفس العائلة، استنادا للمكلف بالإعلام الملازم أول العربي بن صديق.

وتم تحويل جثث الضحايا إلى مستشفى أولاد محمد بعاصمة الولاية في حين نقل الجرحى إلى العيادة المتعددة الخدمات بواد الفضة وفقا لذات المصدر.

يشار إلى أن حصيلة حوادث المرور بولاية الشلف بلغت منذ افتتاح موسم الاصطياف 4 وفيات فيما تم تسجيل 24 ضحية منذ بداية سنة 2017.