أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

عقيد ليبي يطعن الجزائر في الظهر... وهذا ما قاله حول الارهاب وداعش

نشر يوم 2017/06/09 5642 0 عمر.ت عقيد ليبي يطعن الجزائر في الظهر... وهذا ما قاله حول الارهاب وداعش
أطلق العقيد الليبي أحمد المسماري الناطق باسم جناح الجيش الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر ببنغازي، اليوم الجمعة، تصريحات مثيرة للجدل، تهجم فيها على الجزائر.

ووصف العقيد الليبي أحمد المسماري، الجهود الجزائرية الرامية إلى ايجاد حلول سلمية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا دون اللجوء إلى الحل العسكري، بأن هذه المبادرة تصب في مصلحة الجزائر وان الهدف منها هو ابقاء العناصر الارهابية في ليبيا حتى لا تعود الى الجزائر، على حد قوله.

وقد سبق ان تهجمت قوات عسكرية واخرى سياسية موالية لخليفة حفتر على عبد القادر مساهل سابقا خلال الزيارة الميدانية التي كان يقوم بها بصدد اقناع الأطراف بالجلوس في طاولة المفاوضات وتشكيل حكومة مستقلة، بانتهاكه لسيادة بلادهم.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا