عقيد ليبي يطعن الجزائر في الظهر... وهذا ما قاله حول الارهاب وداعش

ووصف العقيد الليبي أحمد المسماري، الجهود الجزائرية الرامية إلى ايجاد حلول سلمية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا دون اللجوء إلى الحل العسكري، بأن هذه المبادرة تصب في مصلحة الجزائر وان الهدف منها هو ابقاء العناصر الارهابية في ليبيا حتى لا تعود الى الجزائر، على حد قوله.

وقد سبق ان تهجمت قوات عسكرية واخرى سياسية موالية لخليفة حفتر على عبد القادر مساهل سابقا خلال الزيارة الميدانية التي كان يقوم بها بصدد اقناع الأطراف بالجلوس في طاولة المفاوضات وتشكيل حكومة مستقلة، بانتهاكه لسيادة بلادهم.