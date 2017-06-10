قتيلان و4 جرحى في اصطدام شاحنتين بسيارة في تلمسان

تسبب خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حادثا مرور خطيرين، في مقتل شخصين وإصابة 4 بجروح متفاوتة الخطورة، حيث وقع أخطر حادث على الطريق الوطني رقم 98 في إقليم «سيدي عمر» بدائرة الغزوات الساحلية، حين ارتطمت سيارة من نوع «لوڤان» بشاحنتين، مما أدى إلى مصرع اثنين من ركاب السيارة السياحية، موازاة مع إصابة طفلتين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى مسرح الحادث، ونقلت الضحايا إلى أقرب مؤسسة استشفائية، فيما باشرت قوات الدرك تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث التراجيدي.

من جهة أخرى، أدى اصطدام قطار بسيارة من نوع «إكسبراس» عند السكة غير المحروسة بقرية «البخاتة» بمغنية الحدودية، إلى إصابة شخصين بجروح بالغة تطلبت نقلهما على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية.

وفي سياق موازي، قالت المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية بتلمسان، الملازم أول جميلة عبودي، إن مصالحها أسعفت 22 شخصا تعرضوا لجروح متفاوتة في حوادث مرور وقعت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، خاصة خلال الفترة التي تسبق الإفطار، مضيفة أن حوادث المرور خلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت انخفاضا مقارنة مع حوادث المرور المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، أين تم خلال العام الجاري، تسجيل 517 حادث، أسفر عن 21 قتيلا و479 جريح، أما سنة 2016، فتم تسجيل 605 حادث، أسفر عن 25 قتيلا و637 جريح.