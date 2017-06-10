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3710 محبوس يجتازون امتحانات البكالوريا

نشر يوم 2017/06/10 295 0 أسماء.ع 3710 محبوس يجتازون امتحانات البكالوريا
أعلنت وزارة العدل أن 3710 مرشح محبوس سيجتاز امتحان شهادة التعليم الثانوي لدورة جوان 2017 على مستوى 42 مؤسسة عقابية من طرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وأكد بيان من الوزارة، اليوم السبت، أنه تم تقديم لمترشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص من أجل التحضير النفسي ونصائح وارشادات لمراجعة الدروس باشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون".

وتم خلال السنة الدراسية 2016-2017 احصاء" 42.433 مسجلا في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية  7.246 مسجلا بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وبلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال نفس الموسم 39.380  مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2017 حسب نفس المصدر.

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