3710 محبوس يجتازون امتحانات البكالوريا

وأكد بيان من الوزارة، اليوم السبت، أنه تم تقديم لمترشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص من أجل التحضير النفسي ونصائح وارشادات لمراجعة الدروس باشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون".

وتم خلال السنة الدراسية 2016-2017 احصاء" 42.433 مسجلا في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية 7.246 مسجلا بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وبلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال نفس الموسم 39.380 مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2017 حسب نفس المصدر.