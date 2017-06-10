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حجز قنطارين ونصف من الكيف وتفكيك شبكة مخدرات في تلمسان والنعامة

نشر يوم 2017/06/10 1369 0 أمينة ج حجز قنطارين ونصف من الكيف وتفكيك شبكة مخدرات في تلمسان والنعامة
تمكن عناصر الجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك في كل من ولاية تلمسان والنعامة أمس الجمعة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تتكون من 6 أشخاص، كما ضبطوا كمية من الكيف تقدربـ 253.5 كلغ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت .

وأضاف البيان، أن العملية التي قاما بها كل من عناصر الجيش والدرك في ولايتي تلمسان والنعامة، أسفرت عن توقيف 6 بارونات مخدرات، وكذا ضبط كمية من الكيف المعالج تقدر بـ253.5 كلغ.

وكشف ذات البيان أن مفرزة بولاية بسكرة، أوقفت شخصين بحوزتهما 1780 قرص مهلوس.

في سياق آخر، وبكل من برج باجي مختار، عين قزام وأدرار، أوقفت  مفارز للجيش الوطني الشعبي، 15مهربا وضبطت 5 شاحنات ومركبة رباعية الدفع و68.4 طن من المواد الغذائية و22.200 لتر من زيت المائدة و8.000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب،  في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من  جنسيات مختلفة بكل من غرداية وحاسي مسعود.

 

 

 

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