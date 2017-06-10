كوسيدار تنجز مشاريع الترامواي المتوقفة بعد إفلاس شركة كورسان الإسبانية

وقال مصدر من وزارة النقل والأشغال العمومية اليوم في تصريح خص به "النهار أونلاين" أنه مؤسسة كوسيدار ستتسلم جميع المشاريع التي كانت تشرف عليها الشركة الإسبانية "كورسان"، التي كانت تشرف على العديد من المشاريع المتعلقة بانجاز ترامواي بمختلف الولايات و أهمها إستكمال إنجاز الشطر المتبقي من ترامواي قسنطينة، حيث كانت شريكا مع شركة فرنسية وشركة جزائرية.

وأوضح ذات المصدر أن كوسيدار أكدت جاهزيتها لاستكمال المهام التي كانت على عاتق المؤسسة الإسبانية، والمتمثلة في الجسور والأشغال الكبرى، مع تقديم اقتراحات يجري على العمل على دراستها من أجل إيجاد صيغة لتسليم المشاريع المتبقية على شكل حصص متتالية، إلى غاية تسليمه نهائيا.