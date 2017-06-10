أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

9 قتلى و51 جريحا في حوادث مرور خلال يومين

نشر يوم 2017/06/10 492 0 أمينة ج 9 قتلى و51 جريحا في حوادث مرور خلال يومين
أسفرت حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 جوان، في عدة مناطق من الوطن، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 51 آخرين، حسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية اليوم السبت.

وكشف ذات البيان ،أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية  الشلف، بوفاة 3 أشخاص  و إصابة 2 آخرين على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى  الطريق السريع شرق غرب بلدية حرشون دائرة الكارمية. 

  وأضاف نفس المصدر، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل انتشال جثتين غرقا  الأول على مستوى واد سباو ببلدية تدمايت بولاية  تيزي وزو،  أما الثاني على مستوى بركة مائية بالمكان المسمى حوش بن  ديدة  ببلدية بوخنيفس بولاية سيدي بلعباس. 

وتدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء حريقين، الأول في شقة  سكنية ببلدية بين الوديان بولاية سكيكدة،  في حين وقع الحريق الثاني بمستودع لتربية الدواجن ببلدية و دائرة الواد ، ولم تسجل أي خسائر بشرية .

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا