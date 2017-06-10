9 قتلى و51 جريحا في حوادث مرور خلال يومين

وكشف ذات البيان ،أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الشلف، بوفاة 3 أشخاص و إصابة 2 آخرين على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السريع شرق غرب بلدية حرشون دائرة الكارمية.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل انتشال جثتين غرقا الأول على مستوى واد سباو ببلدية تدمايت بولاية تيزي وزو، أما الثاني على مستوى بركة مائية بالمكان المسمى حوش بن ديدة ببلدية بوخنيفس بولاية سيدي بلعباس.

وتدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء حريقين، الأول في شقة سكنية ببلدية بين الوديان بولاية سكيكدة، في حين وقع الحريق الثاني بمستودع لتربية الدواجن ببلدية و دائرة الواد ، ولم تسجل أي خسائر بشرية .