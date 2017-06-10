قايد صالح.. الجيش اتخذ اجراءات لتأمين شهر رمضان المبارك

وأضاف قايد صالح، في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الأولى التي قادته في يومه الأول إلى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة، وبعد ان أشرف رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى حبيب شنتوف، على تمرين بالرماية الحقيقة نفذتها وحدة من وحدات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي ساهرون على أداء واجبهم الوطني وحماية حدوده الوطنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، خلال الشهر الفضيل، لافتا إلى أن هذا شهر الفضيل هو شهر للعمل وليس للكسل والسبات والتراخي، لأن أيام هذا الشهر المبارك كلها محفزات على العمل باعتباره عبادة.

واغتنم الفريق الفرصة لإسداء مجموعة من التوصيات والتوجهات تتعلق بضرورة بذل من المجهودات من أجل تحقيق التطور المرغوب والجاهزية العملياتية المطلوبة وجودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة. كما ذكر بالمجهودات التي تبذلها كل الأسلاك الامنية لتوفير الأمن والاستقرار في الوطن.