موجة حر تضرب الجزائر.. ووزارة الصحة تصدر تحذيرات ونصائح

وأوضحت الوزارة ان الفئات الأكثر تضررا من هذه موجة الحر هي الرضع والأطفال الصغار والأشخاص المسنين والمرضى المزمنين، مذكرة أن الاحتياطات الواجب اتخاذها تتمثل في تفادي الخروج خلال الساعات الأكثر حرا في اليوم وعند الاقتضاء فإنه يجب ارتداء ملابس خفيفة وواسعة وتفادي البقاء مطولا تحت أشعة الشمس.

كما دعت الوزارة إلى تناول كميات كبيرة من الماء بين فترتي الفطور والسحور، مع تفادي تناول المشروبات ذات نسبة عالية من السكر والكافيين، وكذا إغلاق النوافذ وستائر واجهات السكنات المقابلة للشمس وإبقائها مغلقة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة عن تلك المسجلة داخل المنازل، وعدم القيام بنشاطات خارجية مثل الرياضة والبستنة والأعمال اليدوية، وكذا الاستحمام عدة مرات في اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة لخدمات الصحة، وضعت ترتيبات خاصة للتكفل بآثار موجة الحر الشديد ولاسيما من خلال إعداد بطاقة تقنية متعلقة بالتصرف الذي يجب اعتماده عند التعرض للفحات شمس أو تعقيدات بسبب الحر الشديد، وضمان الحضور الفعلي للطاقم الطبي للاستعجالات وتحديد عدد أسرة الإنعاش المخصّصة لمثل هذه الحالات وكذا ضمان وجود فعلي لمخزون المواد الصيدلانية الخاصة لاسيما السوائل الطبية.