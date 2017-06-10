أمن النعامة يطيح بـ 3 بارونات ويحجز كمية من الكيف

وحسبما ذكرته مصلحة الاتصال والعلاقات العامة بمديرية أمن النعامة، اليوم السبت، فإن عملية الإطاحة جاءت بعد ورود معلومات تفيد بقيام عصابة بنقل كمية من المخدرات عبر تراب ولاية النعامة، الأمر الذي مكن فرقة البحث و التحري من ضبط سيارة عند المدخل الشمالي لمدينة مكمن بن عمار غربي الولاية وعلى متنها كمية المخدرات المحجوزة وأجهزة هاتف نقال ومبلغ مالي قيمته 160 ألف دينار وكذا توقيف السائق.

وأضاف ذات المصدر، أنه بعد تعميق التحريات تم توقيف شخصين آخرين متورطين في نفس القضية. وتم تقديم الموقوفين الـ 3 الذين تتراوح اعمارهم ما بين 30 و50 سنة إلى الجهات القضائية للمثول أمام المحكمة.