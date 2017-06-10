هذه هي التسهيلات التي اتخذتها الجمارك لصالح المسافرين خلال الصيف

وقد تم اتخاذ هذه التدابير في اطار ترقية الخدمة العمومية الجمركية لاسيما في شقها المتعلق بالمسافرين حسب ذات المصدر. وسيتم إعادة العمل بإصدار وثيقة العبور الجمركية على متن البواخر مع رفع عدد الأعوان التابعين لفرق الملاحة للجمارك بهدف ضمان خدمة أفضل. وحسب ذات المصدر ستخص العملية هذه السنة السيارات التي تغادر الجزائر. كما وضعت المديرية العامة للجمارك رواقا اخضرا مخصصا للعائلات والأشخاص ذوي القدرات المحدودة والمسنين للاستفادة من تعامل خاص وتسريع مرورهم إلى المراكز الحدودية.

وتتضمن التدابير كذلك تعزيز خدمات الجمارك بالموانئ والمطارات والمراكز الحدودية البرية من خلال رفع عدد الأعوان الذين تلقوا تكوينات حول تقنيات الاستقبال. ومن جهة أخرى سيتم وضع خط هاتفي (12-12-50 023) مخصص لإعلام المسافرين خلال موسم الإصطياف لسنة 2017 يسمى "خدمات استعلام الجمارك". كما سيتم تحيين صفحة خاصة تدعى "مسافرين" على موقع المديرية العامة للجمارك التي تتضمن كل التنظيمات الخاصة بتدفق المسافرين عند دخول وخروج التراب الوطني وقائمة السلع الممنوعة للاستيراد والتصدير إضافة إلى معلومات تتعلق بشروط قبول الجباية الجزافية.

وسيتمكن المسافرين من تحميل استمارة التصريح بالعملة الصعبة والأشياء الثمينة. ومن جهة أخرى وضعت الجمارك خطة اتصالية "خارج الحدود" لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وتتعلق العملية من جهة بتوفير، للتمثيليات الجزائرية في الخارج بالمناطق التي يتواجد فيها جالية مهمة، مختلف الأوعية الإعلامية ومن جهة أخرى تعريف أفراد الجالية من خلال هذه التمثيليات الديبلوماسية بمختلف طرق الاتصال والجوارية لإدارة الجمارك الجزائرية لتكفل أحسن بانشغالاتهم (الموقع الالكتروني والشبكات الاجتماعية والرقم الأخضر للجمارك ومختلف أوعية الاتصال). وبالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في تونس فسيكون بإمكانهم الحصول على وثيقة العبور الكترونيا من خلال موقع الانترنت للجمارك الجزائرية ابتداءا من 18 جوان.