وفاة شخص و5 جرحى في حوادث مرور متفرقة بوهران

وقد تسبب حادث اصطدام سيارة بدراجتين على مستوى الطريق البلدي الرابط ما بين بن فريحة وحسيان الطوال بدائرة قديل في وفاة سائق إحدى الدراجتين وإصابة سائق الدرجة النارية الثانية ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل الجريحين نحو المؤسسة الإستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" إضافة إلى جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لنفس المؤسسة. كما أصيب شخص بجروح نتيجة حادث اصطدام ثلاث سيارات بالطريق البلدي لبوسفر (دائرة عين الترك) بينما جرح شخصين جراء انحراف سيارتهما بكل من حي الصديقية بوهران وكذا بلدية عين الترك.