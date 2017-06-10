مساهل: "الجزائر حققت تقدما في مجال حقوق الإنسان وعززت دور المرأة في المجتمع"

وفي مداخلة له خلال أشغال الاجتماع الوزاري الـ 16 لدول إفريقيا وشمال أوروبا المنعقد بأبوجا، أوضح مساهل أن "الجزائر التي وضعت كرامة الإنسان في قلب كفاحها التحرري تولي أهمية إلى التطلعات الشرعية لمواطنيها" مشيرا إلى أنه "تم بذل جهود حميدة لتمكين المرأة من الاضطلاع بكرامة بالدور المنوط بها في المجتمع".

وأشار الوزير إلى أن "الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2011 ساهمت بقدر كبير في تعزيز هذه الجهود من خلال إعطائها محتوى ملموسا في مستوى تطلعات المرأة الجزائرية".

وقال مساهل في هذا الصدد إن دستور 2016 "يؤكد تمسك الدولة بترقية المساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل ووصول المرأة إلى مناصب المسؤوليات في المؤسسات والإدارات العمومية".

كما تطرق الوزير إلى القانون العضوي 12-03 المصادق عليه سنة 2012، والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مذكرا بأن هذا النص مكن من "دخول النساء بقوة إلى المجالس المنتخبة لاسيما المجلس الشعبي الوطني، حيث تشغل فيه المرأة اليوم 126 مقعد".

وأشار الوزير إلى أن هذا التمثيل "كان أكبر خلال العهدة البرلمانية السابقة، حيث كان المجلس يعد 146 امرأة من أصل 462 نائب أي أكثر من 31% مقابل 8% سنة 2007".

من جهتهم، ذكر الوزراء الأفارقة المشاركون في الاجتماع بـ"التقدم الذي أحرزته إفريقيا في مجال تمكين المرأة كما يظهر جليا من خلال الأهمية التي تم إيلاؤها لمسائل المساواة بين الجنسين وترقية حقوق الإنسان في أجندة 2063 التي تضع معالم تنمية منسجمة وشاملة للقارة الإفريقية"، حيث أجمع الوزراء الأفارقة، في هذا الصدد، على ضرورة "تعزيز التعاون في هذا المجال".