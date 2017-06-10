إستئناف المباحثات بين الجزائر وفرنسا حول الأرشيف سبتمبر المقبل

أعلن المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، اليوم السبت، أن المباحثات التي باشرتها الجزائر من أجل استرجاع الارشيف الوطني، الذي تمتلكه فرنسا ستستأنف مع حلول شهر سبتمبر القادم، مشيرا في هذا الصدد الى " البطء" الذي يميز هذه العمليات.

ولدى تدخله خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للأرشيف، المصادف ل 9 جوان، أوضح عبد المجيد شيخي أن الاجراءات النظامية " البطيئة"، و تغيير المسؤولين على رأس المؤسسات في فرنسا، يعطل من عملية استرجاع الأرشيف الخاص بهذه الحقبة الهامة من الذاكرة الجماعية للجزائريين.

و ذكر شيخي بأن الطلب الاول الجزائري يعود إلى 1964، وأبرز ذات المتحدث بأن السلطات السياسية باشرت منذ ذلك الحين العديد من المساعي من أجل استرجاع هذا الارشيف، " المسلوب" او " المنقول" لفرنسا " إبان و بعد الاستقلال".