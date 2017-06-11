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بن غبريت تعطي إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا

نشر يوم 2017/06/11 104 0 أسماء.ع بن غبريت تعطي إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا
أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ،اشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم الثانوي "بكالوريا" من ولاية قالمة، على أن تسافر إلى سوق اهراس للإشراف على انطلاق امتحانات الفترة المسائية.

وشرع أزيد من 761  ألف مترشح، اليوم الأحد، في اجراء امتحانات شهادة البكالوريا موزّعين على 2518 مركزا على المستوى الوطني. وحسب احصائيات وزارة التربية الوطنية، فان العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 761.701، مسجل بانخفاض يقدر بـ 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية.

ومن بين المترشحين، تم تسجيل 491.298  متمدرس و 270.403 أحرار. وتمثل الإناث نسبة 54.71 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح  الأبواب أمامهم للالتحاق بالجامعة.   

كما يجتاز 3.710 مرشح بالمؤسسات العقابية امتحانات شهادة البكالوريا موزعين  على 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. ويجري هذا الامتحان تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطره موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل  بوزارة التربية  الوطنية.  

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