بن غبريت تعطي إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا

وشرع أزيد من 761 ألف مترشح، اليوم الأحد، في اجراء امتحانات شهادة البكالوريا موزّعين على 2518 مركزا على المستوى الوطني. وحسب احصائيات وزارة التربية الوطنية، فان العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 761.701، مسجل بانخفاض يقدر بـ 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية.

ومن بين المترشحين، تم تسجيل 491.298 متمدرس و 270.403 أحرار. وتمثل الإناث نسبة 54.71 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح الأبواب أمامهم للالتحاق بالجامعة.

كما يجتاز 3.710 مرشح بالمؤسسات العقابية امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. ويجري هذا الامتحان تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطره موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.