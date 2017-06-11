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بن غبريت تخسر الرّهان أمام جيل 3 جي..!!!

نشر يوم 2017/06/11 15660 0 أسماء.ع بن غبريت تخسر الرّهان أمام جيل 3 جي..!!!
بعد انقضاء 15 دقيقة من انطلاق الامتحان البكالوريا، تداولت صفحات موقع التّواصل الإجتماعي، صورا لأسئلة مادتي الرياضيات واللّغة العربية، متحدّين بذلك المسؤولة الأولى في القطاع.

وحسب ما توضحه الصور، فإن التلاميذ تمكنوا من ادخال الهواتف النّقالة الذكية رغم التحذيرات والإجراءات التي سخّرتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، من أجل تفادي تكرار سيناريو 2016.

 

وتورّط عديد المترشحين في حالة الغش، باستعمال تقنية الجيل الثالث، حيث أقدم مرشّحون على تصوير أسئلة الإختبار بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق الإمتحان، ونشرها مباشرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" الذي أصبح كابوسا عند وزيرة التربية نورية بن غبريت، أين تلقو الأجوية من الخارج  وعن طريق نفس التقنية، دون أن يواجهوا أي صعوبات.

 

 

 

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