لوح يعلن عن إطلاق بصمة الكترونية لمراقبة المساجين بعد الإفراج عنهم

وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد، على عملية الإنطلاق الرسمي لإمتحانات البكالوريا داخل السجون، من سجن الحراش بالعاصمة، أين أوضح أن عدد المرشحين ارتفع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الرقم ارتفع الى 3 ألاف و710 مترشح، بعدما كان لا يتجاوز الـ 257 مترشح فقط، مشيرا الى أن المترشحين لهم نفس الحقوق مثلهم مثل المترشحين خارج السجن.

وأرجع الوزير ارتفاع عدد المرشحين الى السياسة التي شدد رئيس الجمهورية عليها والمتمثلة في العفو على السجناء الناجحين، وذلك في إطار إصلاح قطاع العدالة والمنظومة العقابية في الجزائر على حد تعبيره.

وفي ذات السياق، قال الطيب لوح إن وزارة العدل قامت بالعديد من الإجراءات التي تعمل على إعطاء الشفافية والصرامة داخل المؤسسات العقابية، مشيرا الى الإنطلاق في العمل بالبصمة الخاصة بكل سجين بدلا من رقم الملف أو الصورة، التي كان يتعامل بها في السابق، حيث سيجبر الإجراء الجديد كل سجين وضع بصمته على آلة الخروج في حال تنقله الى العلاج أو الخروج النهائي بعد انقضاء مدة العقوبة.

وأكد لوح أن العملية سيتم تطبيقها بسجن الحراش على أن يتم تعميمها على باقي المؤسسات العقابية عبر كامل القطر الوطني.