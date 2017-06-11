هدم كنيسة ببلدية سيدي موسى يثير جدلا وسط السكان

وقال رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة في حديث "للنهار أونلاين"، أن البناية التي تم هدمها كانت عبارة عن كنيسة قبل الإستقلال وتحولت بعد الإستقلال إلى مدرسة، وبعدها تم تحويلها إلى مسجد لعدة سنوات ودخلت في الأوقاف التابعة لمديرية الشؤون الدينية، وتأثرت جراء زلزال 2003 و2011، أين أجريت عليها الخبرة من قبل لجنة المراقبة التقنية للبنايات والتي صنفتها في الخانة الحمراء.

وأضاف ذات المتحدث، أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف هي من طلبت رخصة بهدم البناية، وتم إصدارها وفقا لقانون التعمير أين أصدر أمر بهدم البناية وتعويضها بمدرسة قرآنية وسط المدينة، مشيرا إلى أن الرافضين لهذا القر ار هدفه زعزعة استقرار البلدية وهي فئة قليلة مقارنة بالمواطنين الذين رحبوا بالفكرة.