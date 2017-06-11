توقيف 7 بارونات مخدرات بغرب الوطن وحجز أزيد من قنطار من الكيف

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني يوم 10 جوان 2017 بكل من وهران والنعامة وتلمسان، 7 بارونات مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 127 كيلوغرام، فيما حجز حراس الحدود 9500 علبة سجائر من مختلف العلامات بتلمسان.

من جانب آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 مهربين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و18 كلغ من الكيف المعالج و3000 لتر من الوقود ببرج باجي مختار، كما أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وغرداية وتلمسان، وفقا لذات البيان.