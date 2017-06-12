قتيل وثلاثة جرحى إثر اصطدام بـين دراجتين في الوادي!

وقع، ظهر اليوم الأحد، حادث مرور مروّع على مستوى الطريق الوطني رقم 48، عند مفترق الطرق في بلدية «ورماس»، أدى إلى مقتل شاب في العقدالثاني من العمر، وجرح ثلاثة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. تفاصيل الحادث وقع نتيجة اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين، كانت الأولى قادمة منبلدية «تغزوت» متجهة نحو الوادي، والثانية قادمة من بلدية «ورماس» متجهة إلى مفترق الطرق. هذا وقد تدخل أعوان الحماية المدنية الذين نقلوا الجثة إلىمصلحة حفظ الجثث، مع تحويل الجرحى إلى الاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي بعاصمة الولاية، فيما، فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في الحادث المميت.