ستيني يقتل زوجة أخيه وابنيها رميا بالرصاص في البويرة

وأوضح رئيس مجموعة الدرك الوطني العقيد محجوبي كمال "لوأج"، أن الجريمة وقعت دقائق فقط قبل موعد الإفطار، أين قام شخص في العقد السادس على قتل زوجة أخيه البالغة من العمر حوالي ستين سنة وإبنتها 22 سنة وإبنها البكر 32 سنة باستعمال بندقية صيد، ليفر بعدها إلى الغابة المجاورة.

واضاف ذات المتحدث، أن أسباب هذه الجريمة تعود إلى شجار عائلي، مشيرا إلى أن عائلة الضحايا الثلاثة، رفضت إقدام الجاني على انجاز مسلك بمحاذاة منزلهم و الذي يؤدي إلى منزله حيث إستمر النزاع إلى غاية الصباح، أين هدد المشتبه فيه العائلة بالقتل ليقوم قبل الإفطار بتنفيذ جريمته.

وبعد تنقل مصالح الدرك الوطني إلى موقع الجريمة، تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث إلى جانب إطلاق حملة للبحث عن المجرم الذي لاذ بالفرار.