موجة حر تصل الى 40 درجة تضرب ولايات الشمال الثلاثاء والأربعاء

كشفت مصادر من الديوان الوطني للارصاد الجوية في حديث لـ"النهار"،بأن درجات الحرارة القصوى هذا الأسبوع ستصل أقصى ذروتها يوم غد الثلاثاء اذ ستتراوح ما بين 30 الى 34 درجة مئوية على السواحل الوطنية و يمكن ان تصل الى 36 درجة ، مع نسبة رطوبة ستكون مرتفعة نوعا ما لتصل الى 60 في المائة،كما أن المناطق الداخلية ستتراوح بها درجات الحرارة القصوى ما بين 30 الى 40 درجة و يمكن ان تصل كاقصى تقدير الى 45 درجة مئوية، في حين بالجنوب ستبقى دائما الأجواء حارة حيث ستتراوح ما بين 30 الى 46 درجة مئوية و أقصاها ستصل الى 48 درجة مئوية.

و أضافت نفس المصادر بأنه بداية من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة القصوى الى معدلها الفصلي اذ لن تتعدى 28 درجة مئوية على السواحل الوطنية ، و35 درجة مئوية بالمناطق الداخلية.

وبخصوص الوضعية الجوية لنهار غد الثلاثاء فان الأجواء ستكون مشمسة على المناطق الشمالية مع تشكل بعض الضباب الكثيف خلال الصبيحة على السواحل الوطنية ، وتبقى دائما الاجواء غائمة جزئيا على الساورة ، شمال الصحراء، والواحات ومشمسة بباقي المناطق الجنوبية.