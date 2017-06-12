الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

وكشفت الخارجية الفرنسية أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الثنائية بين فرنسا والجزائر، تهدف للتحضير لمواعيد مقبلة بين مسؤولي البلدين تتم على مستوى أعلى.

وأوضحت الدبلوماسية الفرنسية حسب برنامج زيارة وزير الخارجية جون إيف لو دريان الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن هذا الأخير سيتم استقباله من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، للحديث قضايا ذات صلة بملفات التعاون الثنائي الى جانب مسائل أخرى حول الأزمات التي تهم الطرفين بالمنطقة.

وبدا واضحا من خلال برنامج الزيارة، أن وزير الخارجية الفرنسي لن يحظى باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.