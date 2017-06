الجزائريون يصومون بالفايسبوك واليوتوب

ويختلف التردد على الانترنت خلال هذا الشهر الفضيل مقارنة بباقي أشهر السنة بحيث أن شهر رمضان يحدث تغييرا في عادات مستعملي شبكة الانترنت الذين يفضلون الاطلاع على شبكة الانترنت في المساء قبيل الإفطار وبعد صلاة التراويح.

وأعد كل من غوغل تراندس الذي يسمح باكتشاف مواضيع البحث الحالية وغوغل أناليكتيكس الذي يسمح بتقييم أرقام الاطلاع على موقع الكتروني جدولا لعادات استعمال الانترنت خلال شهر رمضان المعظم. حيث شهدت هذه الأخيرة تزايدا مستمرا في الجزائر خصوصا منذ اطلاق انترنت الجيل الرابع للهاتف المحمول سنة 2016 والتحسن المعتبر لأنترنت الجيل الرابع للهاتف الثابت وانترنت الجيل الثالث والانترنت ذات التدفق السريع للهاتف الثابت مما يسهل علمية الإبحار.

وكشفت أرقام من غوغل أن التردد على الشبكات الاجتماعية إرتفع خلال النصف الأول من هذا الشهر الكريم، ويأتي فايسبوك ويوتوب في المرتبة الأولى مع ارتفاع عدد الزيارات التي تجاوزت نسبتها 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ، حيث قدرت بـ50 بالمائة حسبما أشار إليه موقعي الإحصائيات.

وتمت الإشارة على الموقع المختصص We Are Social and Hootsuite إلى أن أكثر من 18 مليون جزائري من ضمن أكثر من 40 مليون ساكن يستعملون الشبكات الاجتماعية من بينها فايسبوك وهو ارتفاع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2015.