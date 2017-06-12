أمن بجاية يفكك شبكة وطنية مختصة في سرقة الشاحنات وبيعها للمهربين

وحسبما أوضحه البيان، فإن عملية تفكيك الشبكة التي تنشط عبر محور سطيف، جيجل، بجاية وتبسة، تمت بعد أن تلقت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لولاية بجاية عدد من الشكاوي من قبل مواطنين مفادها أنهم تعرضوا إلى عمليات سرقة شاحناتهم، حيث باشرت ذات المصالح في التحري والعمل المداني وباستعمال طرق تقنية متطورة تمكنوا من تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وشريكه المقيمين في مدينة بجاية.

ومواصلات للعمل الميداني وبعد توقيف العنصرين تم الاطاحة بباقي أفراد الشبكة الذين تم التأكد من تورطهم في سرقات متعددة.

وكشف ذات البيان، أن الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع نيابة المحكمة تم استصدار إذن بالتنقل والتفتيش على مستوى إقليم اختصاص محكمة دائرة موكلان بولاية سطيف حيث تم توقيف شخص ثبت تورطه في القضية وحجز وثائق سير مزورة تخص شاحنة مدون عليها هوية مستعارة آلة تستعمل لتثبيت لوحات الترقيم والعثور على مركبة كان يستعملها أثناء اقترافه للسرقات.

وكان عناصر هذه الشبكة يقومون بسرقة الشاحنات ليتوجهوا بها إلى مدينة بئر العاتر التابعة لولاية تبسة لبيعها لأشخاص يستعملونها في عمليات التهريب.

وتم تقديم جميع أفراد الشبكة للمثول أمام العدالة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة بتوفر ظروف الكسر الليل والتعدد استحضار مركبة محرك وإخفاء أشياء مسروقة وجناية التقليد واستعمال ختم الدولة والتزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، وفقا لذات البيان.