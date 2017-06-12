1500 مليار سنتيم لتنظيم المرور وإنارة طرقات العاصمة بمساعدة إسبانية

وأوضح رشيد وزان، في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية، بأن هذا المشروع سيتم إنجازه من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية المسماة "حركية و إنارة بالجزائر العاصمة" طبقا للاتفاقية الموقعة شهر جويلية 2016 بين مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري ومؤسسة صيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر العاصمة وشركتين اسبانيتين مختصتين في أنظمة تسيير حركية المرور. وتم تنصيب هذه الشركة المختلطة التي حصلت على الصفقة العمومية بالتراضي في ديسمبر 2016.

وأضاف ذات المسؤول في سياق حديثه، أن هذه الشركة قدمت شهر ماي برنامجها إلى اللجنة القطاعية المانحة للصفقات العمومية التي ستبدي رأيها في المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف رشيد وزان، ان البرنامج يحدد مختلف مراحل الإنجاز الثلاثة لهذا المشروع، والذي سيستغرق 4 سنوات لتجسيده، مضيفا أنه سيتم منح الغلاف المالي وفق وتيرة تنفيذ هذا الجهاز، مشيرا في نفس الوقت بأن تمويل المشروع ستتكفل به ميزانية الدولة وميزانية ولاية الجزائر دون مشاركة الطرف الإسباني الذي سيقتصر دوره على إنجاز و تسيير المشروع فقط.

وذكر مدير النقل بالجزائر العاصمة، بأن البرنامج المقترح من طرف الشركة المختلطة ينقسم إلى 3 مراحل تدوم 55 شهرا غير أن المشروع سيدخل حيز الخدمة بعد 11 شهرا من انطلاق المرحلة الأولى، حيث سيتم انجاز المرحلة الأولى في 28 شهرا بتكلفة تعادل 6.9 مليار دج حيث سيتم إنشاء مركز لتنظيم حركة المرور ووضع 200 مفترق طرق مزودة بأضواء الإشارة.

وبالنسبة للشطر الثاني، الذي سيشرع في انجازه قبل اتمام الشطر الاول، فسيتم انجازه في 25 شهرا وذلك مع انجاز 304 مفترق طرق مزود بأضواء الاشارة. أما الشطر الـ 3 فسيستغرق تجسيده 18 شهرا و سيشرع فيه قبل نهاية انجاز الشطر الثاني. ويتعلق الشطر الـ 3 بتسيير مواقف السيارات والانفاق والكشف عن السيارات من خلال كاميرات و شرائح مغناطيسية.

الأبيار وبوزريعة أولى البلديات المستفيدة من نظام الضبط والامن المروري

وفي ذات السياق، قال نفس المسؤول، إنه بعد تنصيب هذا الجهاز ستتكفل الشركة المختلطة بالحفاظ على نظام للضبط لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد.

و بخصوص مركز الضبط بالقبة - الذي شرع في اشغال بنائه- ينتظر ان يدخل الخدمة في 11 شهرا بعد الانطلاق في المرحلة الاولى للمشروع، أوضح وزان، أنه سيتم ربط نظام تسيير وانارة عمومية بمركز التحكم بالقبة الذي سيتكفل بالتسيير بما فيه الكشف عن تعطل اضواء الاشارة.

وستكون الابيار وبوزريعة اولى البلديات التي ستستفيد من نظام الضبط والامن المروري، حسب وزان، الذي ذكر بأن مفترق طرق نموذجي "ذكي" تم انجازه منذ 4 اشهر على مستوى شارع بوقرة "الابيار". وينتظر تجسيد مشاريع مماثلة بمدن كبرى اخرى عبر الوطن.

ويتعلق الامر حسب نفس المسؤول، بمشروع طموح سيسمح بالتعرف على الحركة المرورية في الوقت الحقيقي وتحسين ظروف التنقل وتقليص مدة السفر واعلام مستعملي الطريق من خلال الانترنيت "الجيل الثالث" والاذاعة.