حجز 28 قنطار من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة بالأغواط

وتمثلت هذه المواد التي بلغت قيمتها المالية 2.14 مليون دج في اللحوم الحمراء والأسماك ومواد غذائية متنوعة وحلويات حيث تأتي هذه العملية التي تمت بخمسة محلات ضمن النشاط العادي لفرق الجودة وقمع الغش والتي تعرضت لإجراءات الغلق وأحيلت ملفات أصحابها على العدالة كما ذكرت ذات المصالح.

وفي السياق ذاته قامت نفس المصالح إلى حد الآن ب 3.186 تدخلا نجم عنها تحرير 453 محضرا وتسجيل مبلغ عدم الفوترة بما قيمته 1.3 مليار دج مثلما أشير إليه.

ولاحظت مصالح مديرية التجارة بالمناسبة تحلي المستهلكين بالوعي الذي يتجلى في التبليغ عن المخالفات ومراعاة شروط العرض ومعاملات البيع بما في ذلك إشهار الأسعار. جدير بالذكر أن وضعية الأسواق بولاية الأغواط تعرف استقرارا نسبيا نتيجة للوفرة من جهة والأسعار "المعقولة" من جهة أخرى الأمر الذي خلف ارتياحا في أوساط المواطنين.